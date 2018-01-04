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На египетской мумии нашли список покупок

Киев • УНН

 • 22684 просмотра

КИЕВ. 4 января. УНН. Новая техника сканирования мумий позволяет ученым читать записи на папирусах, который использовался в древнем Египте для мумификации. На одном из таких материалов был найден список покупок, передает УНН со ссылкой на BBC Украина.

На египетской мумии нашли список покупок

Ученые нашли новый способ для исследования жизни простых жителей Древнего Египта. Истории их жизни появляются на кусках папируса, который египтяне использовали как вспомогательный материал для мумификации. Во времена фараонов простые люди не выбрасывали старые папирусы с записями о налогах и покупки, а использовали этот материал для обертывания мумий.

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Благодаря новым технологиям, эти надписи теперь можно прочитать с помощью сканирования и специального света, не повреждая саму мумию.

Таким образом, на одной из мумий обнаружили список покупок. Находка кажется незначительной, но на самом деле она содержит много новой информации для историков. До сих пор читать такие надписи, не разрушая древние артефакты, было невозможно.

 

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