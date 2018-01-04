На египетской мумии нашли список покупок

Ученые нашли новый способ для исследования жизни простых жителей Древнего Египта. Истории их жизни появляются на кусках папируса, который египтяне использовали как вспомогательный материал для мумификации. Во времена фараонов простые люди не выбрасывали старые папирусы с записями о налогах и покупки, а использовали этот материал для обертывания мумий.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ученые определили планеты потенциальные жители которых "знают" о Земле

Благодаря новым технологиям, эти надписи теперь можно прочитать с помощью сканирования и специального света, не повреждая саму мумию.

Таким образом, на одной из мумий обнаружили список покупок. Находка кажется незначительной, но на самом деле она содержит много новой информации для историков. До сих пор читать такие надписи, не разрушая древние артефакты, было невозможно.