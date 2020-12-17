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На Японію обрушився сніговий шторм: щонайменше 9 тисяч будинків знеструмлено

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 грудня. УНН. Щонайменше 9 тис. будинків залишилися без електрики в японських префектурах Ніїгата і Хього через сильні снігопади, які йдуть в ряді регіонів країни вже третій день. Про це повідомив у четвер телеканал NHK, пише УНН.

На Японію обрушився сніговий шторм: щонайменше 9 тисяч будинків знеструмлено

Найбільш складна ситуація склалася в Ніїгаті, розташованій на узбережжі Японського моря. З вечора 14 грудня там випало близько 2 м опадів, що призвело до порушення транспортного сполучення. На декількох магістралях, що проходять через гірські райони, заблокованими опинилися сотні автомобілів. Багато з них простояли без руху всю минулу ніч.

Також порушено рух поїздів на одній із залізничних ліній, що з’єднують Токіо і північну префектуру Акіта.

Загальна кількість постраждалих від снігопадів в Японії на сьогодні становить близько 15 осіб. У зв’язку зі сформованою ситуацією при канцелярії прем’єр-міністра створено кризовий штаб для координації дій при ліквідації наслідків снігопадів.

Випуск місцевих новин про ситуацію з негодою:

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