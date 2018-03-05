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На вулиці Академіка Заболотного у столиці сталася серйозна ДТП

Київ • УНН

 • 10932 перегляди

КИЇВ. 5 березня. УНН. Вантажівка, не впоравшись з керуванням, знесла стовп на столичній вулиці Академіка Заболотного. Про це повідомляє УНН з посиланням на “Киев Оперативный”.

“За попередніми даними, водій сідлового тягача DAF, держ. номер BH1809HI не впорався з керуванням і зніс стовп”, — вказано у повідомленні.

Постраждалих у результаті ДТП немає. На місці працюють правоохоронці.

Як повідомляв УНН, на вулиці Ольжича в столиці посеред дороги прорвало трубу, крім того, тут же під землю провалився автомобіль.

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