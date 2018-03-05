На улице Академика Заболотного в столице произошла серьезная ДТП
Киев • УНН
КИЕВ. 5 марта. УНН. Грузовик, не справившись с управлением, снес столб на столичной улице Академика Заболотного. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Киев Оперативный".
“По предварительным данным, водитель седельный тягач DAF, гос. номер BH1809HI не справился с управлением и снес столб”, — указано в сообщении.
Пострадавших в результате ДТП нет. На месте работают правоохранители.
Как сообщал УНН, на улице Ольжича в столице посреди дороги прорвало трубу, кроме того, тут же под землю провалился автомобиль.