На Волині заарештували чоловіка, який у Білорусі здавав людей в рабство

КИЇВ. 22 лютого. УНН. У Волинській області взято під варту 27-річного мешканця Володимира-Волинського, якого підозрюють у вербуванні й переміщенні упродовж січня-листопада 2016 року 4 чоловіків у Республіку Білорусь задля трудової експлуатації. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу обласної прокуратури.