На Волині заарештували чоловіка, який у Білорусі здавав людей в рабство
Київ • УНН
КИЇВ. 22 лютого. УНН. У Волинській області взято під варту 27-річного мешканця Володимира-Волинського, якого підозрюють у вербуванні й переміщенні упродовж січня-листопада 2016 року 4 чоловіків у Республіку Білорусь задля трудової експлуатації. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу обласної прокуратури.
Як йдеться у повідомленні, зловмисник обіцяв безробітним волинянам гарні умови роботи та достойні заробітки. Після чого він завозив їх у село в Брестській області, де погрозами та насильством примушував тяжко працювати на сезонних роботах у колгоспі, а заробіток привласнював.
За кожного такого робітника він отримував кошти від керівника господарства.
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Слід зауважити, що чоловік, на утриманні якого перебуває троє неповнолітніх дітей, раніше був засуджений за вчинення тяжкого тілесного ушкодження та хуліганства.
Йому оголошено про підозру у вербуванні й переміщенні людей, вчиненому з метою експлуатації, з використанням обману та уразливого стану осіб, поєднаному з насильством та погрозами застосування насильства (“Кримінальні правопорушення, передбачені ч.2 ст. 149 КК України”).
Згідно з ухвалою Луцького міськрайонного суду, чоловікові обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою на 60 днів.
Досудове розслідування триває, встановлюються інші потерпілі від дій зловмисника особи та свідки злочинної діяльності.
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