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На Волині заарештували чоловіка, який у Білорусі здавав людей в рабство

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 лютого. УНН. У Волинській області взято під варту 27-річного мешканця Володимира-Волинського, якого підозрюють у вербуванні й переміщенні упродовж січня-листопада 2016 року 4 чоловіків у Республіку Білорусь задля трудової експлуатації. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу обласної прокуратури.

Як йдеться у повідомленні, зловмисник обіцяв безробітним волинянам гарні умови роботи та достойні заробітки. Після чого він завозив їх у село в Брестській області, де погрозами та насильством примушував тяжко працювати на сезонних роботах у колгоспі, а заробіток привласнював.

За кожного такого робітника він отримував кошти від керівника господарства.

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Слід зауважити, що чоловік, на утриманні якого перебуває троє неповнолітніх дітей, раніше був засуджений за вчинення тяжкого тілесного ушкодження та хуліганства.

Йому оголошено про підозру у вербуванні й переміщенні людей, вчиненому з метою експлуатації, з використанням обману та уразливого стану осіб, поєднаному з насильством та погрозами застосування насильства (“Кримінальні правопорушення, передбачені ч.2 ст. 149 КК України”).

Згідно з ухвалою Луцького міськрайонного суду, чоловікові обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою на 60 днів.
Досудове розслідування триває, встановлюються інші потерпілі від дій зловмисника особи та свідки злочинної діяльності.

Нагадаємо, за результатами опитування, кожен п’ятий українець готовий погодитись на ризиковану пропозицію працевлаштування за кордоном, що може призвести до потрапляння у ситуацію торгівлі людьми.

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