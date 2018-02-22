На Волыни арестовали мужчину, который в Беларуси сдавал людей в рабство
Киев • УНН
КИЕВ. 22 февраля. УНН. В Волынской области взят под стражу 27-летнего жителя Владимира-Волынского, которого подозревают в вербовке и перемещении на протяжении января-ноября 2016 4 мужчин в Республику Беларусь для трудовой эксплуатации. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.
Как говорится в сообщении, злоумышленник обещал безработным Волыни хорошие условия работы и достойные заработки. После чего он завозил их в село в Брестской области, где угрозами и насилием заставлял тяжело работать на сезонных работах в колхозе, а заработок присваивал.
За каждого такого работника он получал средства от руководителя хозяйства.
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Следует заметить, что человек, на содержании которого находится трое несовершеннолетних детей, ранее был осужден за совершение тяжкого телесного повреждения и хулиганства.
Ему объявлено о подозрении в вербовке и перемещении людей, совершенном с целью эксплуатации, с использованием обмана и уязвимого состояния лиц, совмещенном с насилием и угрозами применения насилия (“Уголовные преступления, предусмотренные ч.2 ст. 149 УК Украины”).
Согласно постановлению Луцкого горрайонного суда, мужчине избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на 60 дней.
Досудебное расследование продолжается, устанавливаются другие пострадавшие от действий злоумышленника лица и свидетели преступной деятельности.
Напомним, по результатам опроса, каждый пятый украинец готов согласиться на рискованную предложение трудоустройства за рубежом, что может привести к попаданию в ситуацию торговли людьми.