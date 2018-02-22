На Волыни арестовали мужчину, который в Беларуси сдавал людей в рабство

КИЕВ. 22 февраля. УНН. В Волынской области взят под стражу 27-летнего жителя Владимира-Волынского, которого подозревают в вербовке и перемещении на протяжении января-ноября 2016 4 мужчин в Республику Беларусь для трудовой эксплуатации. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.