На Волині у ДТП травмувалася 9-річна школярка
Київ • УНН
КИЇВ. 12 лютого. УНН. На автодорозі Київ-Ковель-Ягодин поблизу села Волошки на Волині напередодні легковик Audi А4 врізався у автомобіль Rover. Внаслідок ДТП травмувалося троє осіб, серед них 9-річна дитина, передає УНН з посиланням на сектор комунікації поліції Волинської області.
За кермом автомобіля Audi А4 перебувала 50-річна жителька Володимир-Волинського району. Жінка, ймовірно, не впоралась із керуванням та допустила зіткнення з автомобілем Rover під керуванням 32-річного жителя Київської області, повідомили у поліції.
Внаслідок автопригоди 9-річна пасажирка Audi А4 отримала тілесні ушкодження, її госпіталізували у відділення травматології районної лікарні. Обидва водії транспортних засобів також травмувалися, однак після огляду лікарів від госпіталізації відмовилися.
Відомості слідчі внесли до ЄРДР за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.
Нагадаємо, ДТП з іноземцями сталася у центрі Ужгорода, внаслідок ДТП троє людей загинули, одна людина потрапила до реанімації.