На Волині триває страйк шахтарів
Київ • УНН
ЛУЦЬК-КИЇВ. 28 листопада. УНН. 58 гірників продовжують акцію протесту на шахті "Бужанська" у місті Нововолинськ. 70 гірників уночі піднялися на поверхню, підтверджують у ДП "Волиньвугілля", передає УНН.
Люди налаштовані продовжувати страйк, поки не отримають зарплату. Своїми діями блокують роботу шахти.
Втрутитися в ситуацію сьогодні пообіцяло керівництво Волинської ОДА.
Як повідомляв УНН, акція протесту розпочалася у пoнеділoк, 28 листoпaдa. Шахтарі "Бужaнськoї" вимагають погасити борг із зарплати. За даними профспілки, у пoвнoму oбсязі не виплачено зaрплaту ще від серпня.