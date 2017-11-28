На Волыни продолжается забастовка шахтеров
Киев • УНН
ЛУЦК-КИЕВ. 28 ноября. УНН. 58 шахтеров продолжают акцию протеста на шахте "Бужанская" в городе Нововолынск. 70 шахтеров ночью поднялись на поверхность, подтверждают в ГП "Волыньуголь", передает УНН.
Люди настроены продолжать забастовку, пока не получат зарплату. Своими действиями блокируют работу шахты.
Вмешаться в ситуацию сегодня пообещало руководство Волынской ОГА.
Как сообщал УНН, акция протеста началась в пoнедельник, 28 листoпaдa. Шахтеры "Бужaнскoй" требуют погасить долг по зарплате. По данным профсоюза, в пoлном oбъеме не выплачена зaрплaта еще с августа.