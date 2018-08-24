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На Волині п'яний водій врізався в маршрутку з пасажирами

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 серпня. УНН. На автодорозі у Волинській області легковик зіткнувся з маршруткою, у салоні якої перебували пасажири. Про це повідомили у секторі комунікації поліції в області, передає УНН.

На Волині п'яний водій врізався в маршрутку з пасажирами

"Учора, 23 серпня, на автодорозі Рівне-Луцьк-Устилуг, поблизу села Холопичі Локачинського району, легковик Opel Kadett врізався у маршрутне таксі Mercedes-Benz Sprinter сполученням "Луцьк-Нововолинськ", - йдеться в повідомленні.

Так, за кермом легкового автомобіля був 48-річний лучанин. Керуючи автівкою у стані алкогольного сп’яніння, він виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся із маршруткою під керуванням 42-річного жителя міста Нововолинськ. Після цього автобус з’їхав у кювет і перекинувся.

Через ДТП п’ятеро пасажирів маршрутного таксі отримали тілесні ушкодження. Ніхто із постраждалих не госпіталізовувався.

"Відомості внесли до журналу єдиного обліку заяв та повідомлень громадян про кримінальні правопорушення та інші події. Триває перевірка", - уточнили в поліції.

Нагадаємо, на дорозі обласного значення біля міста Дніпро сталася ДТП, внаслідок якої травмувалися 16 осіб. 

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