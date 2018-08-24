На Волыни пьяный водитель врезался в маршрутку с пассажирами
Киев • УНН
КИЕВ. 24 августа. УНН. На автодороге в Волынской области легковушка столкнулась с маршруткой, в салоне которой находились пассажиры. Об этом сообщили в секторе коммуникации полиции в области, передает УНН.
"Вчера, 23 августа, на автодороге Ровно-Луцк-Устилуг, вблизи села Холопичи Локачинского района, автомобиль Opel Kadett врезался в маршрутное такси Mercedes-Benz Sprinter сообщением "Луцк-Нововолынск", - говорится в сообщении.
Так, за рулем легкового автомобиля был 48-летний житель. Управляя автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, он выехал на полосу встречного движения и столкнулся с маршруткой под управлением 42-летнего жителя города Нововолынск. После этого автобус съехал в кювет и перевернулся.
Из-за ДТП пятеро пассажиров маршрутного такси получили телесные повреждения. Никто из пострадавших не госпитализовувався.
"Ведомости внесли в журнал единого учета заявлений и сообщений граждан об уголовных правонарушениях и других событиях. Продолжается проверка", - уточнили в полиции.
Напомним, на дороге областного значения у города Днепр произошло ДТП, в результате которого травмировались 16 человек.