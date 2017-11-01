На Волині припинили діяльність підпільного цеху з виробництва алкоголю

"Співробітники податкової міліції у Волинській області ліквідували підпільний цех з виготовлення алкогольного фальсифікату та вилучили партію спирту і готових лікеро-горілчаних виробів", - повідомив С.Білан.

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Встановлено, що зловмисники виготовляли фальсифіковані лікеро-горілчані вироби на території міста Луцьк.

"За результатами проведених заходів вилучено та передано на відповідальне зберігання спирт, готові ЛГВ, пусту тару, лійки, корки, етикетки та шланги, які використовувались для виготовлення фальсифікату та розведення спирту, марки акцизного податку невстановленого зразка, а також 2 автомобіля, загальною орієнтовною вартістю більше 1 млн грн", - розповів С.Білан.

На даний час вирішується питання про призначення судових експертиз.

Нагадаємо, за даними журналіста О.Дубинського, ТОП-чиновники, що забезпечують роботу нелегалів алкогольного ринку, щомісяця заробляють близько 9 млн доларів.

За даними ДФС протягом 7 місяців 2017 року найбільшу кількість незаконних виробництв алкогольних напоїв було виявлено в Запорізькій і Львівській областях - 7 і 6 випадків відповідно.

Додамо, що за останні три роки легальне виробництво горілки скоротилося в півтора рази. Обсяги тіньового ринку тим часом виросли і досягають близько 60-70%.