На Волыни пресекли деятельность подпольного цеха по производству алкоголя

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 26583 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 90928 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 146546 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 112893 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 114201 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 111099 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 103217 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
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Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103290 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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На Волыни пресекли деятельность подпольного цеха по производству алкоголя

На Волыни пресекли деятельность подпольного цеха по производству алкоголя

Киев  •  УНН

 • 10780 просмотра

КИЕВ. 1 ноября. УНН. Сотрудники налоговой милиции в Волынской области ликвидировали подпольный цех по производству фальсифицированного алкоголя. Об этом сообщил заместитель председателя Государственной фискальной службы (ДФС) Украины Сергей Билан на своей странице в Facebook, передает УНН.

 

"Сотрудники налоговой милиции в Волынской области ликвидировали подпольный цех по изготовлению алкогольного фальсификата и изъяли партию спирта и готовых ликероводочных изделий", - сообщил С.Билан.

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Установлено, что злоумышленники изготовляли фальсифицированные ликеро-водочные изделия на территории города Луцк.

"По результатам проведенных мероприятий изъято и передано на ответственное хранение спирт, готовые ЛВИ, пустую тару, воронки, пробки, этикетки и шланги, которые использовались для изготовления фальсификата и разведения спирта, марки акцизного налога неустановленного образца, а также 2 автомобиля, общей ориентировочной стоимостью больше 1 млн грн", - рассказал С.Билан.

В настоящее время решается вопрос о назначении судебных экспертиз.

Напомним, по данным журналиста О.Дубинського, ТОП-чиновники, обеспечивающих работу нелегалов алкогольного рынка, ежемесячно зарабатывают около 9 млн долларов.

По данным ДФС в течение 7 месяцев 2017 года наибольшее количество незаконных производств алкогольных напитков было обнаружено в Запорожской и Львовской областях - 7 и 6 случаев соответственно.

Добавим, что за последние три года легальное производство водки сократилось в полтора раза. Объемы теневого рынка тем временем выросли и достигают около 60-70%.

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