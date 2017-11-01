На Волыни пресекли деятельность подпольного цеха по производству алкоголя
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. Сотрудники налоговой милиции в Волынской области ликвидировали подпольный цех по производству фальсифицированного алкоголя. Об этом сообщил заместитель председателя Государственной фискальной службы (ДФС) Украины Сергей Билан на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Сотрудники налоговой милиции в Волынской области ликвидировали подпольный цех по изготовлению алкогольного фальсификата и изъяли партию спирта и готовых ликероводочных изделий", - сообщил С.Билан.
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Установлено, что злоумышленники изготовляли фальсифицированные ликеро-водочные изделия на территории города Луцк.
"По результатам проведенных мероприятий изъято и передано на ответственное хранение спирт, готовые ЛВИ, пустую тару, воронки, пробки, этикетки и шланги, которые использовались для изготовления фальсификата и разведения спирта, марки акцизного налога неустановленного образца, а также 2 автомобиля, общей ориентировочной стоимостью больше 1 млн грн", - рассказал С.Билан.
В настоящее время решается вопрос о назначении судебных экспертиз.
Напомним, по данным журналиста О.Дубинського, ТОП-чиновники, обеспечивающих работу нелегалов алкогольного рынка, ежемесячно зарабатывают около 9 млн долларов.
По данным ДФС в течение 7 месяцев 2017 года наибольшее количество незаконных производств алкогольных напитков было обнаружено в Запорожской и Львовской областях - 7 и 6 случаев соответственно.
Добавим, что за последние три года легальное производство водки сократилось в полтора раза. Объемы теневого рынка тем временем выросли и достигают около 60-70%.