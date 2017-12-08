На Волині підліток за кермом збив 9-річну дівчинку
Київ • УНН
ЛУЦЬК-КИЇВ. 8 грудня. УНН. У місті Нововолинськ під колеса авто потрапила 9-річна дитина. За кермом легковика “Volkswagen Passat” перебував 16-річний хлопець. Про це повідомили у секторі комунікації Головного управління Національної поліції у Волинській області, передає УНН.
Дитину госпіталізували до лікарні.
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Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, 7 грудня на Прикарпатті під колесами автівки загинув пішохід.
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