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На Волині підліток за кермом збив 9-річну дівчинку

Київ • УНН

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ЛУЦЬК-КИЇВ. 8 грудня. УНН. У місті Нововолинськ під колеса авто потрапила 9-річна дитина. За кермом легковика “Volkswagen Passat” перебував 16-річний хлопець. Про це повідомили у секторі комунікації Головного управління Національної поліції у Волинській області, передає УНН.

Дитину госпіталізували до лікарні.

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Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, 7 грудня на Прикарпатті під колесами автівки загинув пішохід.

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