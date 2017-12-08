На Волыни подросток за рулем сбил 9-летнюю девочку
Киев • УНН
ЛУЦК-КИЕВ. 8 декабря. УНН. В городе Нововолынск под колеса автомобиля попал 9-летний ребенок. За рулем легковушки “Volkswagen Passat” находился 16-летний парень. Об этом сообщили в секторе коммуникации Главного управления Национальной полиции в Волынской области, передает УНН.
Ребенка госпитализировали в больницу.
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Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.
Напомним, 7 декабря на Прикарпатье под колесами автомобиля погиб пешеход.
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