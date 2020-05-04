На Волині незаконно нарубали деревини і підпалили автівку з нею
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. У п’ятницю на Волині невідомі підпалили автомобіль, у якому була незаконно вирублена деревина. За цим фактом триває досудове розслідування. Про це УНН повідомили у відділі комунікації поліції Волинської області.
“Подія трапилась у п’ятницю, 1 травня. Співробітники лісового господарства виявили легковий автомобіль, в якому знаходились зрізані колоди дерева. Зловмисники даний автомобіль підпалили. На місце виїхала слідчо-оперативна група. Наразі за цим фактом триває досудове розслідування, розпочате за частиною 4 ст. 246 ККУ”, — сказав співрозмовник агентства.
З його слів, йдеться про незаконну порубку або незаконне перевезення, зберігання чи збут лісу.
“Наразі досудове розслідування триває, в рамках якого будуть з’ясовані всі обставини даної пригоди. В рамках досудового розслідування також будуть встановлені особи, причетні до вчинення даного кримінального правопорушення”, — зазначили у поліції.
Як повідомляв УНН, на Харківщині судитимуть п’ять учасників організованої злочинної групи, які здійснювали незаконну вирубку дерев у Зміївському районі.