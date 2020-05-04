На Волыни незаконно нарубили древесины и подожгли автомобиль с ней

"Инцидент произошел в пятницу, 1 мая. Сотрудники лесного хозяйства обнаружили легковой автомобиль, в котором находились срезанные бревна дерева. Злоумышленники данный автомобиль подожгли. На место выехала следственно-оперативная группа. По данному факту проводится досудебное расследование, начатое по части 4 ст. 246 УКУ", - сказал собеседник агентства.

По его словам, речь идет о незаконной порубке или незаконной перевозке, хранении или сбыте леса.

"На данный момент досудебное расследование продолжается, в рамках которого будут выяснены все обстоятельства данного происшествия. В рамках досудебного расследования также будут установлены лица, причастные к совершению данного уголовного преступления", - отметили в полиции.

Как сообщал УНН, в Харьковской области будут судить пять участников организованной преступной группы, которые осуществляли незаконную вырубку деревьев в Змиевском районе.