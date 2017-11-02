На Волині нелегально виготовляли та відправляли до Польщі деревне вугілля

Правоохоронці провели обшук офісного приміщення та огляди територій, де зловмисники облаштували цехи з незаконного виробництва деревного вугілля. Там вилучено 6 тонн незаконно виготовленого деревного вугілля, 50 куб. м необлікованої деревини, 13 одиниць обладнання (піролізних печей), що не мали сертифікації, а також 14 печаток і штампів суб’єктів господарювання.

За даними податківців, серед фірм, через які здійснювалися незаконні оборудки, 2 підприємства-нерезидента з Панами і Литви.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: В Україні перевірять постачання вугілля з ОРДЛО в Польщу

Документацію, яка підтверджує проведення незаконних операцій, і чорнову бухгалтерію правоохоронці виявили в офісі "тіньових" постачальників деревного вугілля.

Слідчі готують призначення експертиз та накладення арешту на майно понад 500 тисяч гривень, яке вилучене в ході обшуків.