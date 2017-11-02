На Волині нелегально виготовляли та відправляли до Польщі деревне вугілля
Київ • УНН
РІВНЕ-КИЇВ. 2 листопада. УНН. На Волині припинили незаконну діяльність групи осіб, яка підпільно виготовляла та відправляла до Польщі деревне вугілля. Товар експортувався до сусідньої держави за підробленими документами, повідомляє УНН із посиланням на оперативне управління ГУ ДФС у Волинській області.
Правоохоронці провели обшук офісного приміщення та огляди територій, де зловмисники облаштували цехи з незаконного виробництва деревного вугілля. Там вилучено 6 тонн незаконно виготовленого деревного вугілля, 50 куб. м необлікованої деревини, 13 одиниць обладнання (піролізних печей), що не мали сертифікації, а також 14 печаток і штампів суб’єктів господарювання.
За даними податківців, серед фірм, через які здійснювалися незаконні оборудки, 2 підприємства-нерезидента з Панами і Литви.
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Документацію, яка підтверджує проведення незаконних операцій, і чорнову бухгалтерію правоохоронці виявили в офісі "тіньових" постачальників деревного вугілля.
Слідчі готують призначення експертиз та накладення арешту на майно понад 500 тисяч гривень, яке вилучене в ході обшуків.