На Волыни нелегально изготовляли и отправляли в Польшу древесный уголь

Правоохранители провели обыск офисного помещения и обзоры территорий, где злоумышленники устроили цеха по незаконному производству древесного угля. Там изъято 6 тонн незаконно изготовленного древесного угля, 50 куб. м неучтенной древесины, 13 единиц оборудования (пиролизных печей), не имели сертификации, а также 14 печатей и штампов субъектов хозяйствования.

По данным налоговиков, среди фирм, через которые осуществляли незаконные сделки, 2 предприятия-нерезидента из Панамы и Литвы.

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Документацию, подтверждающую проведение незаконных операций, и черновую бухгалтерию правоохранители обнаружили в офисе "теневых" поставщиков древесного угля.

Следователи готовят назначение экспертиз и наложение ареста на имущество более 500 тыс. гривен, которое изъято в ходе обысков.