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На Волині касир банку ошукала клієнтів на понад 100 тис. гривень

Київ • УНН

 • 19171 перегляди

ЛУЦЬК-КИЇВ. 18 жовтня. УНН. На Волині касир-контролер державного банку за допомогою внесення змін до автоматизованої системи спустошила рахунки клієнтів банку на суму у розмірі 126 тисяч гривень. Про це повідомляє Поліське управління Департаменту кіберполіції, передає УНН.

Слідчі Луцького районного відділу поліції Волині розслідують зловживання 48-річного касира за ч. 3 ст. 362 ККУ. Слідство встановило, що підозрювана вносила недостовірні відомості до системи та створювала офіційні електронні документи. На підставі цих документів зловмисниця вносила неправдиву інформацію по рахунках та змінювала суму залишку банківських вкладів.

"Загальна сума завданих нею збитків клієнтам банку становить 126 тисяч гривень", - наголосили в поліції.

Підозрюваній загрожує до 6 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Повідомляється, що жінці вже оголошено про підозру у вчиненні 10 таких кримінальних правопорушень.

Як повідомляв УНН, шахраї через підроблені картки вкрали у держбанку майже 6 млн грн.

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