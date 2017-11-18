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На Волыне кассир банка обманула клиентов на более 100 тыс. гривен

На Волыне кассир банка обманула клиентов на более 100 тыс. гривен

Киев  •  УНН

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ЛУЦК-КИЕВ. 18 октября. УНН. На Волыни кассир-контролер государственного банка посредством внесения изменений в автоматизированной системы опустошила счета клиентов банка на сумму в размере 126 000 гривен. Об этом сообщает Полесское управления Департамента киберполиции, передает УНН.

Следователи Луцкого районного отдела полиции Волыни расследуют злоупотребления 48-летнего кассира по ч. 3 ст. 362 УК. Следствие установило, что подозреваемая вносила недостоверные сведения в систему и создавала официальные электронные документы. На основании этих документов злоумышленница вносила неправдивую информацию по счетам и меняла сумму остатка банковских вкладов.

"Общая сумма нанесенного им ущерба клиентам банка составляет 126 000 гривен", - отметили в полиции.

Подозреваемой грозит до 6 лет заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Сообщается, что женщине уже объявлено о подозрении в совершении 10 таких уголовных правонарушений.

Как сообщал УНН, мошенники через поддельные карточки украли у госбанка почти 6 млн грн.

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