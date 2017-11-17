Шахраї через підроблені картки вкрали у держбанку майже 6 млн грн

За даними прокуратури, зловмисники встановлювали спеціальні пристрої на банкомати держбанку, за допомогою яких зчитували інформацію про банківські картки клієнтів, а також встановлювали накладки з прихованою мікрокамерою для запису пін-кодів, що вводили клієнти банку. Після цього вони виготовляли підроблені банківські картки, які були ідентичні оригінальним, та знімали з них грошові кошти.

Двох зловмисників спіймали 10 листопада під час чергового незаконного зняття грошей. Під час обшуків у них вилучили підроблені банківські картки, грошові кошти на суму понад 1 мільйон гривень, спеціальні пристрої для зчитування інформації з карток, накладки на банкомат з прихованою мікрокамерою, пристрої для запису інформації на картки, а також цілий арсенал зброї, у вигляді автоматів Калашнікова, пістолетів та великої кількості набоїв.

Наразі обом зловмисникам обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

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А вже 16 листопада поточного року у межах цього розслідування затримано другу групу зловмисників, які діяли аналогічним способом. У двох фігурантів вилучили спеціальний пристрій для зчитування інформації з карток, накладку з прихованою мікрокамерою, а також ноутбук, на жорсткому диску якого містилась папка з назвою "Работа", в якій накопичувались відеозаписи з прихованої мікрокамери, встановленої на банкоматах. Наразі вирішується питання щодо обрання затриманим запобіжного заходу.

Загальна сума збитків, завданих діями обох злочинних груп, становить близько 6 млн гривень.

За вчинене зловмисникам загрожує від 7 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Слідчі дії у вказаному кримінальному провадженні тривають, встановлюються інші співучасники злочинів, у тому числі за кордоном.

Нагадаємо, Нацполіція розпочала операцію з виявлення інтернет-шахраїв.