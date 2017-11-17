Мошенники через поддельные карточки украли у госбанка почти 6 млн грн

По данным прокуратуры, злоумышленники устанавливали специальные устройства на банкоматы госбанка, с помощью которых считывали информацию о банковских картах клиентов, а также устанавливали накладки со скрытой микрокамерой для записи пин-кодов, которые вводили клиенты банка. После этого они изготавливали поддельные банковские карточки, которые были идентичны оригинальным, и снимали с них денежные средства.

Двух злоумышленников поймали 10 ноября во время очередного незаконного снятия денег. Во время обысков у них изъяли поддельные банковские карты, денежные средства на сумму более 1 миллиона гривен, специальные устройства для считывания информации с карточек, накладки на банкомат со скрытой микрокамерой, устройства для записи информации на карты, а также целый арсенал оружия, в виде автоматов Калашникова, пистолетов и большого количества патронов.

Сейчас обоим злоумышленникам избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

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А уже 16 ноября текущего года в рамках этого расследования задержали вторую группу злоумышленников, которые действовали аналогичным способом. У двух фигурантов изъяли специальное устройство для считывания информации с карточек, накладку со скрытой микрокамерой, а также ноутбук, на жестком диске которого находилась папка с названием "Работа", в которой накапливались видеозаписи со скрытой микрокамеры, установленной на банкоматах. Сейчас решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения.

Общая сумма ущерба, нанесенного действиями обеих преступных групп, составляет около 6 млн гривен.

За совершенное злоумышленникам грозит от 7 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Следственные действия в указанном уголовном производстве продолжаются, устанавливаются другие соучастники преступлений, в том числе за рубежом.

Напомним, Нацполиция начала операцию по выявлению интернет-мошенников.