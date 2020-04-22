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На Волині два нових випадки зараження коронавірусом

На Волині два нових випадки зараження коронавірусом

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 квітня. УНН. У Волинській області на 10 годину 22 квітня зафіксовано загалом 176 випадків зараження коронавірусом, за минулу добу додалося два нових хворих. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Волинської ОДА.

"Станом на 10 годину 22 квітня 2020-го року на Волині зареєстровано 176 випадків COVID-19, які підтверджені лабораторно методом ПЛР. За останню добу зареєстровано 2 випадки в Старовижівському районі", - вказали в ОДА.

Загалом за весь період спостереження коронавірусна хвороба виявлена:

  • Луцьк – 45 випадків, в т.ч. 1 летальний;
  • Старовижівський район – 38 випадків, в т.ч. 1 летальний;
  • Нововолинськ – 36 випадків, в т.ч. 1 летальний;
  • Горохівський район – 13 випадків;
  • Володимир-Волинський район – 9 випадків;
  • Ковельський район – 9 випадків;
  • Луцький район – 7 випадків, в т.ч. 1 летальний;
  • Ківерцівський район – 5 випадків;
  • Іваничівський район – 5 випадків;
  • Камінь-Каширський район – 3 випадки;
  • Рожищенський район – 3 випадки;
  • Шацький район – 1 випадок;
  • Ратнівський район – 1 випадок;
  • Маневицький район – 1 випадок.

Як зазначається, за попередню добу надійшло 29 повідомлень про підозру на COVID-19.

В області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 всього обстежено 1219 осіб.

Водночас, у Волинському обласному центрі громадського здоров'я уточнили, що загалои на Волині станом на 22 квітня 13 осіб одужали від коронавірусної хвороби, 4 - померли.

Нагадаємо, за даними МОЗ, на 9 годину 22 квітня в Україні зафіксовано 6 592 випадки COVID-19, з них 174 летальні.

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