На Волині два нових випадки зараження коронавірусом
Київ • УНН
КИЇВ. 22 квітня. УНН. У Волинській області на 10 годину 22 квітня зафіксовано загалом 176 випадків зараження коронавірусом, за минулу добу додалося два нових хворих. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Волинської ОДА.
"Станом на 10 годину 22 квітня 2020-го року на Волині зареєстровано 176 випадків COVID-19, які підтверджені лабораторно методом ПЛР. За останню добу зареєстровано 2 випадки в Старовижівському районі", - вказали в ОДА.
Загалом за весь період спостереження коронавірусна хвороба виявлена:
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- Луцьк – 45 випадків, в т.ч. 1 летальний;
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- Старовижівський район – 38 випадків, в т.ч. 1 летальний;
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- Нововолинськ – 36 випадків, в т.ч. 1 летальний;
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- Горохівський район – 13 випадків;
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- Володимир-Волинський район – 9 випадків;
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- Ковельський район – 9 випадків;
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- Луцький район – 7 випадків, в т.ч. 1 летальний;
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- Ківерцівський район – 5 випадків;
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- Іваничівський район – 5 випадків;
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- Камінь-Каширський район – 3 випадки;
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- Рожищенський район – 3 випадки;
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- Шацький район – 1 випадок;
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- Ратнівський район – 1 випадок;
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- Маневицький район – 1 випадок.
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Як зазначається, за попередню добу надійшло 29 повідомлень про підозру на COVID-19.
В області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 всього обстежено 1219 осіб.
Водночас, у Волинському обласному центрі громадського здоров'я уточнили, що загалои на Волині станом на 22 квітня 13 осіб одужали від коронавірусної хвороби, 4 - померли.
Нагадаємо, за даними МОЗ, на 9 годину 22 квітня в Україні зафіксовано 6 592 випадки COVID-19, з них 174 летальні.