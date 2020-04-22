На Волыни два новых случая заражения коронавирусом
Киев • УНН
КИЕВ. 22 апреля. УНН. В Волынской области на 10:00 22 апреля зафиксировано всего 176 случаев заражения коронавирусом, за минувшие сутки добавилось два новых больных. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Волынской ОГА.
"По состоянию на 10:00 22 апреля 2020-го года на Волыни зарегистрировано 176 случаев COVID-19, которые подтверждены лабораторно методом ПЦР. За последние сутки зарегистрировано 2 случая в Старовижевском районе", - указали в ОГА.
Всего за весь период наблюдения коронавирусная болезнь обнаружена:
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- Луцк - 45 случаев, в т.ч. 1 летальный;
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- Старовыжевский район - 38 случаев, в т.ч. 1 летальный;
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- Нововолынск - 36 случаев, в т.ч. 1 летальный;
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- Гороховский район - 13 случаев;
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- Владимир-Волынский район - 9 случаев;
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- Ковельский район - 9 случаев;
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- Луцкий район - 7 случаев, в т.ч. 1 летальный;
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- Киверцовский район - 5 случаев;
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- Иваничевский район - 5 случаев;
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- Камень-Каширский район - 3 случая;
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- Рожищенский район - 3 случая;
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- Шацкий район - 1 случай;
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- Ратновский район - 1 случай;
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- Маневицкий район - 1 случай.
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Как отмечается, за предыдущие сутки поступило 29 сообщений о подозрении на COVID-19.
В области методом ПЦР на выявление вируса COVID-19 всего обследовано 1219 человек.
В то же время, в Волынском областном центре общественного здоровья уточнили, что в общем на Волыни по состоянию на 22 апреля 13 человек выздоровели от коронавирусной болезни, 4 - умерли.
Напомним, по данным Минздрава, на 9:00 22 апреля в Украине зафиксировано 6 592 случая COVID-19, из них 174 летальных.