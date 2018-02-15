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На Волині без газу залишилося 5 населених пунктів

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 лютого. УНН. В Іваничівському районі працівники газової служби локалізовують аварію поблизу залізничної станції, де вчора відбувся розрив труби газопроводу високого тиску. Про це повідомляє прес-служба Волинської облдержадміністрації, передає УНН.

“Відомо, що унаслідок надзвичайної ситації без газу залишилося 5 населених пунктів: Старосілля, Самоволя, Павлівка, Клопочин, Старопорицьк та житлові будинки на трьох вулицях у смт Іваничі, всього – 645 господарств”, – інформують в ОДА.

У Іваничівській райдержадміністрації повідомили, що вчора на місце події необхідним обладнанням виїхало дві бригади регіональної газової компанії “Волиньгаз”.

“За попередніми даними, газопостачання відновлять уже сьогодні, 15 лютого. Наразі, на об’єкті працюють фахівці”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, рік тому через розгерметизацію газопроводу внаслідок негоди без газопостачання залишилися 9 населених пунктів на Закарпатті.

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