На Волыни без газа осталось 5 населенных пунктов
Киев • УНН
КИЕВ. 15 февраля. УНН. В Иваничевском районе работники газовой службы локализуют аварию вблизи железнодорожной станции, где вчера произошел разрыв трубы газопровода высокого давления. Об этом сообщает пресс-служба Волынской облгосадминистрации, передает УНН.
"Известно, что вследствие чрезвычайной ситации без газа осталось 5 населенных пунктов: Староселье, Самоволя, Павловка, Клопочин, Старопорицьк и жилые дома на трех улицах в пгт Березовка, всего - 645 хозяйств", - информируют в ОГА.
В Иваничевской райгосадминистрации сообщили, что вчера на место происшествия с необходимым оборудованием выехали две бригады региональной газовой компании "Волыньгаз".
"По предварительным данным, газоснабжение восстановят уже сегодня, 15 февраля. Сейчас на объекте работают специалисты", - говорится в сообщении.
Напомним, год назад из-за разгерметизации газопровода в результате непогоды без газоснабжения остались 9 населенных пунктов на Закарпатье.