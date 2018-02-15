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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 66716 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 81833 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 84564 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 108480 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 100754 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104728 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 111684 просмотра

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На Волыни без газа осталось 5 населенных пунктов

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 15 февраля. УНН. В Иваничевском районе работники газовой службы локализуют аварию вблизи железнодорожной станции, где вчера произошел разрыв трубы газопровода высокого давления. Об этом сообщает пресс-служба Волынской облгосадминистрации, передает УНН.

"Известно, что вследствие чрезвычайной ситации без газа осталось 5 населенных пунктов: Староселье, Самоволя, Павловка, Клопочин, Старопорицьк и жилые дома на трех улицах в пгт Березовка, всего - 645 хозяйств", - информируют в ОГА.

В Иваничевской райгосадминистрации сообщили, что вчера на место происшествия с необходимым оборудованием выехали две бригады региональной газовой компании "Волыньгаз".

"По предварительным данным, газоснабжение восстановят уже сегодня, 15 февраля. Сейчас на объекте работают специалисты", - говорится в сообщении.

Напомним, год назад из-за разгерметизации газопровода в результате непогоды без газоснабжения остались 9 населенных пунктов на Закарпатье.

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