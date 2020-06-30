На Волині 57 нових випадків коронавірусу

Одужала за добу 1 особа.

Загалом станом на 30 червня в області зареєстровано 2369 випадків COVID-19, які підтверджено лабораторно методом ПЛР. Одужало 697 осіб. 60 випадків хвороби завершились летально.

Нагадаємо, всередині червня на Володимир-Волинській птахофабриці (виробник курятини "Епікур" та "Чебатурочка") зафіксовано один новий випадок COVID-19. Загальна їх кількість становить 57.

Про масовий спалах коронавірусу на Володимир-Волинській птахофабриці стало відомо від головного санітарного лікаря Волинської області Наталії Янко. Епідеміологічні заходи щодо локалізації і ліквідації спалаху тривають.