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На Волыни 57 новых случаев коронавируса

На Волыни 57 новых случаев коронавируса

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 30 июня. УНН. За последние сутки на Волыни зарегистрировано 57 новых случаев заболевания COVID-19. Об этом сообщает Волынская облгосадминистрация, передает УНН.

Выздоровел за сутки 1 человек.

Всего по состоянию на 30 июня в области зарегистрировано 2369 случаев COVID-19, которые подтверждены лабораторно методом ПЦР. Выздоровели 697 человек. 60 случаев болезни завершились летально.

Напомним, в середине июня на Владимир-Волынской птицефабрике (производитель курятины "Эпикур" и "Чебатурочка") зафиксирован один новый случай COVID-19. Общее их количество составляет 57.

О массовой вспышке коронавируса на Владимир-Волынской птицефабрике стало известно от главного санитарного врача Волынской области Наталии Янко. Эпидемиологические мероприятия по локализации и ликвидации вспышки продолжаются.

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