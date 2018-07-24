На власному мінному полі підірвалася ДРГ бойовиків на Донбасі - розвідка
Київ • УНН
КИЇВ. 24 липня. УНН. Минулої доби на власному мінному полі підірвалася диверсійно-розвідувальна група з-поміж незаконних збройних формувань на Донбасі. Про це сьогодні повідомив на брифінгу речник Міністерства оборони України Дмитро Гуцуляк, посилаючись на інформацію Головного управління розвідки, передає УНН.
"23 липня під час спроби виходу за лінію зіткнення, на власному мінному полі підірвались диверсійно-розвідувальна група противника та так звані "військовослужбовці" інженерно-саперного підрозділу, які повинні були забезпечити її прохід", - сказав він.
Гуцуляк зазначив, що російські окупаційні війська продовжують мінувати території, непідконтрольні уряду, в тому числі, з використанням заборонених міжнародними конвенціями протипіхотних мін.
Нагадаємо, протягом минулої доби бойовики 21 раз відкривали вогонь по позиціях наших військ, у тому числі 3 рази з озброєння, яке заборонене мінськими домовленостями.