На власному мінному полі підірвалася ДРГ бойовиків на Донбасі - розвідка

"23 липня під час спроби виходу за лінію зіткнення, на власному мінному полі підірвались диверсійно-розвідувальна група противника та так звані "військовослужбовці" інженерно-саперного підрозділу, які повинні були забезпечити її прохід", - сказав він.



Гуцуляк зазначив, що російські окупаційні війська продовжують мінувати території, непідконтрольні уряду, в тому числі, з використанням заборонених міжнародними конвенціями протипіхотних мін.

Нагадаємо, протягом минулої доби бойовики 21 раз відкривали вогонь по позиціях наших військ, у тому числі 3 рази з озброєння, яке заборонене мінськими домовленостями.