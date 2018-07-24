На собственном минном поле подорвалась ДРГ боевиков на Донбассе - разведка

"23 июля во время попытки выхода за линию соприкосновения, на собственном минном поле подорвалась диверсионно-разведывательная группа противника и так называемые "военнослужащие" инженерно-саперного подразделения, которые должны были обеспечить ее проход", - сказал он.



Гуцуляк отметил, что российские оккупационные войска продолжают минировать территории, неподконтрольные правительству, в том числе, с использованием запрещенных международными конвенциями противопехотных мин.

Напомним, за прошедшие сутки боевики 21 раз открывали огонь по позициям наших войск, в том числе 3 раза по вооружению, которое запрещено минскими договоренностями.