На собственном минном поле подорвалась ДРГ боевиков на Донбассе - разведка
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июля. УНН. За прошедшие сутки на собственном минном поле подорвался диверсионно-разведывательная группа из числа незаконных вооруженных формирований на Донбассе. Об этом сегодня сообщил на брифинге пресс-секретарь Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк, ссылаясь на информацию Главного управления разведки, передает УНН.
"23 июля во время попытки выхода за линию соприкосновения, на собственном минном поле подорвалась диверсионно-разведывательная группа противника и так называемые "военнослужащие" инженерно-саперного подразделения, которые должны были обеспечить ее проход", - сказал он.
Гуцуляк отметил, что российские оккупационные войска продолжают минировать территории, неподконтрольные правительству, в том числе, с использованием запрещенных международными конвенциями противопехотных мин.
Напомним, за прошедшие сутки боевики 21 раз открывали огонь по позициям наших войск, в том числе 3 раза по вооружению, которое запрещено минскими договоренностями.