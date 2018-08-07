На військовому параді в Києві покажуть закуплене з-за кордону озброєння

“Вперше ми покажемо під час військового параду і проходження механізованої колони нові зразки озброєння і техніки, які були поставлені вже на озброєння ЗСУ, а також будуть показані зразки озброєння, які є перспективними і зараз проходять державне випробування. Всього таких одиниць техніки буде 250”, — сказав він.

Полторак уточнив, що також будуть продемонстроване озброєння, закуплене за кордоном.

Як повідомляв УНН, до Дня Незалежності України цього року відбудеться один з найбільших військових парадів, у ньому візьмуть участь 4,5 тис. військових та 250 одиниць техніки.