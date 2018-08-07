На військовому параді в Києві покажуть закуплене з-за кордону озброєння
Київ • УНН
КИЇВ. 7 серпня. УНН. Під час військового параду в Києві до Дня Незалежності України буде представлено нові зразки озброєння і техніки, які вже є у військах, а також ті, що ще проходять випробування. Про це повідомив на брифінгу міністр оборони України Степан Полторак під час репетиції до військового параду на летовищі “Антонов”, передає УНН.
“Вперше ми покажемо під час військового параду і проходження механізованої колони нові зразки озброєння і техніки, які були поставлені вже на озброєння ЗСУ, а також будуть показані зразки озброєння, які є перспективними і зараз проходять державне випробування. Всього таких одиниць техніки буде 250”, — сказав він.
Полторак уточнив, що також будуть продемонстроване озброєння, закуплене за кордоном.
Як повідомляв УНН, до Дня Незалежності України цього року відбудеться один з найбільших військових парадів, у ньому візьмуть участь 4,5 тис. військових та 250 одиниць техніки.