На военном параде в Киеве покажут закупленное из-за рубежа вооружение
Киев • УНН
КИЕВ. 7 августа. УНН. Во время военного парада в Киеве ко Дню Независимости Украины будут представлены новые образцы вооружения и техники, которые уже есть в войсках, а также те, что еще проходят испытания. Об этом сообщил на брифинге министр обороны Украины Степан Полторак во время репетиции военного парада на аэродроме "Антонов", передает УНН.
"Впервые мы покажем во время военного парада и прохождения механизированной колонны новые образцы вооружения и техники, которые были поставлены уже на вооружение ВСУ, а также будут показаны образцы вооружения, которые являются перспективными и сейчас проходят государственное испытание. Всего таких единиц техники будет 250", - сказал он.
Полторак уточнил, что также будут продемонстрировано вооружение, закупленное за рубежом.
Как сообщал УНН, ко Дню Независимости Украины в этом году состоится один из крупнейших военных парадов, в нем примут участие 4,5 тыс. военных и 250 единиц техники.