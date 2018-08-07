На военном параде в Киеве покажут закупленное из-за рубежа вооружение

"Впервые мы покажем во время военного парада и прохождения механизированной колонны новые образцы вооружения и техники, которые были поставлены уже на вооружение ВСУ, а также будут показаны образцы вооружения, которые являются перспективными и сейчас проходят государственное испытание. Всего таких единиц техники будет 250", - сказал он.

Полторак уточнил, что также будут продемонстрировано вооружение, закупленное за рубежом.

Как сообщал УНН, ко Дню Независимости Украины в этом году состоится один из крупнейших военных парадов, в нем примут участие 4,5 тыс. военных и 250 единиц техники.