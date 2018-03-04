На Вінниччині згорів ринок сувенірів

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КИЇВ. 4 березня. УНН. Так, 3 березня о 15:37 до Служби порятунку “101” надійшло повідомлення про пожежу на ринку сувенірних товарів, що розташований на автошляху М12 між селами Літинські Хутори та Громадське Літинського району. Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій, передає УНН.

Так, за викликом на місце події було направленно Державну пожежно-рятувальну частину № 7 з смт Літин.

“По прибуттю рятувальники з’ясували, що вогнем на площі 230 кв.м охопленно дах одного із павільйонів ринку. За підвищеним номером виклику до місця надзвичайної події було направлено ще шість ДПРЧ із сусідніх районів та з обласного центру,” — йдеться в повідомленні.

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О 17:15 пожежу локалізували, а о 18:00 ліквідували.

Повідомляють, що полум’ям знищено один із торговельних павільйонів та частину сувенірної продукції. Рятувальники запобігли перекиданню вогню на сусідні споруди (загальна площа торговельних точок близько 980 кв.м).

Причину пожежі встановлюють фахівці.

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