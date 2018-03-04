В Винницкой области сгорел рынок сувениров
Киев • УНН
КИЕВ. 4 марта. УНН. Так, 3 марта в 15:37 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре на рынке сувенирных товаров, который расположен на автодороге М12 между селами Литинский Хутор и Громадское Литинского района. Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, передает УНН.
Так, по вызову на место происшествия было направленно Государственной пожарно-спасательную часть № 7 из пгт Литин.
"По прибытию спасатели выяснили, что огнем на площади 230 кв.м охвата крышу одного из павильонов рынка. По повышенному номеру вызова к месту чрезвычайного происшествия были направлены еще шесть ДПРЧ из соседних районов и из областного центра ", - говорится в сообщении.
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В 17:15 пожар был локализован, а в 18:00 ликвидировали.
Сообщают, что пламенем уничтожено один из торговых павильонов и часть сувенирной продукции. Спасатели предотвратили опрокидывание огня на соседние сооружения (общая площадь торговых точек около 980 кв.м).
Причину пожара устанавливают специалисты.