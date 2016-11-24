На Вінничинні незаконно змішували і реалізовували різні компоненти палива

Так, в ході операції “Акциз-2016” і розслідування кримінального провадження, відкритого за ч. 3 ст. 204 (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів) КК, було встановлено, що на території області організовано виготовлення фальсифікованих ПММ шляхом змішування різних компонентів палива і недоброякісної сировини і підвищення октанового числа. Надалі ПММ продавалися без наявності будь-яких дозвільних документів для даного виду діяльності.

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“В результаті проведеного ряду обшуків за місцями проживання фігурантів розслідування, а також по місцях виробництва і реалізації палива було виявлено та вилучено майже 25 тонн дизельного пального, обладнання, яке використовувалося в незаконній діяльності, а також різні документи. Загальна вартість вилученого становить понад 817 тисяч гривень,” — повідомив С.Білан.

Наразі розслідування кримінального провадження триває.