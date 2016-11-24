В Винницкой области незаконно смешивали и реализовывали различные компоненты топлива
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. Служба налоговой милиции прекратила незаконное производство и реализацию фальсифицированных горюче-смазочных материалов в Винницкой области. Об этом сообщил первый заместитель председателя в ГФСУ Сергей Билан на своей странице в Facebook, передает УНН.
Так, в ходе операции "Акциз-2016" и расследования уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 204 (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров) УК, было установлено, что на территории области организовано изготовление фальсифицированных ГСМ путем смешивания различных компонентов топлива и недоброкачественного сырья и повышения октанового числа. В дальнейшем ГСМ продавались без наличия каких-либо разрешительных документов для данного вида деятельности.
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"В результате проведенного ряда обысков по месту жительства фигурантов расследования, а также по местам производства и реализации топлива было обнаружено и изъято почти 25 тонн дизельного топлива, оборудования, использовалось в незаконной деятельности, а также различные документы. Общая стоимость изъятого составляет более 817 тыс гривен", - сообщил С.Билан.
Расследование уголовного производства продолжается.