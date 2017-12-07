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На Вінничині суд залишав під вартою шахрая, який ошукав на 200 млн грн вкладників

На Вінничині суд залишав під вартою шахрая, який ошукав на 200 млн грн вкладників

Київ • УНН

 • 10985 перегляди

КИЇВ. 7 грудня. УНН. Апеляційний суд Вінницької області залишив під вартою 24-річного шахрая, який ошукав на 200 млн грн майже 2 тис. людей. Про це повідомляє прес-служба Судової влади України, передає УНН.

“24-річний підозрюваний у шахрайстві в особливо великих розмірах перебуватиме під вартою до 16 січня 2018 року”, — йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що гроші він отримував від громадян, називаючи себе керівником фінансової компанії, яка, за попередніми даними слідства, діяла за принципом фінансової піраміди.

Нагадаємо, “фінансова піраміда” підозрюваного пропонувала вкладникам перераховувати кошти на рахунки електронних гаманців даної компанії. В подальшому їм обіцяли щомісячний прибуток у розмірі 17-20 відсотків від вкладеної суми. Вкладники обіцяні прибутки так і не отримали, а їх кошти зловмисники конвертували у готівку через інші банківські рахунки.

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