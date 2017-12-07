В Винницкой области суд оставлял под стражей мошенника, который обманул на 200 млн грн вкладчиков
Киев • УНН
КИЕВ. 7 декабря. УНН. Апелляционный суд Винницкой области оставил под стражей 24-летнего мошенника, который обманул на 200 млн грн почти 2 тыс. человек. Об этом сообщает пресс-служба Судебной власти Украины, передает УНН.
"24-летний подозреваемый в мошенничестве в особо крупных размерах находиться под стражей до 16 января 2018", - говорится в сообщении.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Руководителя "финансовой пирамиды", который обманул почти две тысячи граждан, арестовали
Отмечается, что деньги он получал от граждан, называя себя руководителем финансовой компании, которая, по предварительным данным следствия, действовала по принципу финансовой пирамиды.
Напомним, "финансовая пирамида" подозреваемого предлагала вкладчикам перечислять средства на счета электронных кошельков данной компании. В дальнейшем им обещали ежемесячный доход в размере 17-20 процентов от вложенной суммы. Вкладчики обещанные прибыли так и не получили, а их средства злоумышленники конвертировали в наличные через другие банковские счета.