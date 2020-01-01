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На Вінничині під час пожежі в будинку врятували 62-річного чоловіка

На Вінничині під час пожежі в будинку врятували 62-річного чоловіка

Київ • УНН

 • 9066 перегляди

КИЇВ. 1 січня. УНН. У Вінницькій області під час гасіння пожежі в приватному житловому будинку було врятовано 62-річного чоловіка. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ГУ ДСНС України у Вінницькій області.

Так, 31 грудня о 21:18 рятувальникам надійшло повідомлення про пожежу в одному із приватних житлових будинків на вул. Шевченка в місті Іллінці.

“Бійці чергового караулу Державної пожежно-рятувальної частини № 18 з районного центру на місці надзвичайної події з’ясували що в одній із кімнат зайнялося ліжко та шафа. У задимленому приміщенні на підлозі було знайдено та винесено на вулицю непритомного 62-річного власника оселі. Рятувальники о 21:26 пожежу локалізували, а о 21:38 ліквідували”, — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що ймовірна причина виникнення пожежі — необережність господаря під час паління у ліжку.

Також, від ДСНС до боротьби із вогнем залучалося 4 чоловіки особового складу та одна одиниця техніки.

Нагадаємо, у Дніпрі під час пожежі загинули двоє осіб.

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