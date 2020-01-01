В Винницкой области во время пожара в доме спасли 62-летнего мужчину
Киев • УНН
КИЕВ. 1 января. УНН. В Винницкой области во время тушения пожара в частном жилом доме был спасен 62-летний мужчина. Об этом сообщает со ссылкой на пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Винницкой области.
Так, 31 декабря в 21:18 спасателям поступило сообщение о пожаре в одном из частных жилых домов на ул. Шевченко в городе Ильинцы.
“Бойцы дежурного караула Государственной пожарно-спасательной части № 18 из районного центра на месте чрезвычайного происшествия выяснили, что в одной из комнат загорелись кровать и шкаф. В задымленном помещении на полу был найден и вынесен на улицу без сознания 62-летний владелец дома. Спасатели в 21:26 пожар был локализован, а в 21:38 ликвидировали”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что предполагаемая причина пожара — неосторожность хозяина во время курения в постели.
Также, от ГСЧС к борьбе с огнем привлекалось 4 человека личного состава и одна единица техники.
Напомним, в Днепре во время пожара погибли два человека.