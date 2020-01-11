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На Вінниччині затримали невідомих, які пограбували поштове відділення

На Вінниччині затримали невідомих, які пограбували поштове відділення

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 січня. УНН. У місті Могилів-Подільський та Жмеринському районі Вінницької області затримали учасників злочинної групи, які пограбували поштове відділення. Про це повідомляє УНН із посиланням на відділ комунікації поліції Вінницької області.

"10 січня близько 20:40 до поліції надійшло повідомлення про те, що група невідомих осіб пограбувала поштове відділення у місті Могилів-Подільський. Зловмисники заволоділи посилками, що знаходились у відділенні перевізника, та на автівках зникли з місця злочину. На території області було введено план "Перехват", – йдеться у повідомленні.

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Так, чотирьох зловмисників у Жмеринському районі затримали правоохоронці. Автомобіль ще з одним підозрюваним оперативники затримали у Могилів-Подільському.

Автомобіль BMW X5, на якому, за орієнтуванням, пересувались зловмисники, працівники поліції затримали поблизу села Кацмазів Жмеринського району. Ще одну машину Fiat Ducato, яка була зафіксована на місці злочину, оперативники затримали у Могилів-Подільському, розповів начальник ГУНП у Вінницькій області Юрій Педос.

"Четверо з затриманих – вінничани віком від 30 до 38 років, п’ятий – 41-річний житель Могилів-Подільського", - зазначили у поліції.

Правопорушники затримані у процесуальному порядку за підозрою у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст. 186 КК України (Грабіж).

Поліцією розпочато кримінальне провадження.

Проводяться слідчі дії. Наразі встановлюються обставини вчинення цього злочину та особи, які можуть бути причетними до нього.

Зазначається, що за таке правопорушення передбачено покарання до 6 років ув’язнення.

Нагадаємо, що на Одещині пограбували вантажівку з побутовою технікою.

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