На Вінниччині затримали чоловіка, який вистрілив у власника автівки

Так, ввечері 18 січня до Козятинського відділення поліції надійшло повідомлення від місцевого жителя, що в дворі багатоповерхівки на вулиці Героїв Майдану чути постріли.

На місці події було з’ясовано, що у 58-річного місцевого жителя зі зброї стріляв невідомий чоловік. Так, коли потерпілий разом із знайомим вийшли до своєї машини “ВАЗ 2101”, то побачили у салоні за кермом незнайомця. Коли чоловіки намагалися витягти зловмисника з машини, він вистрілив в одного з них з пістолета та втік. Каретою швидкої допомоги потерпілий з вогнепальним пораненням грудної клітини був доставлений до лікарні та прооперований. Зараз загрози його життю немає.

У процесуальному порядку правоохоронці затримали підозрюваного у скоєнні злочинів за ч.2 ст.15 ч. 1 ст.115 (замах на вбивство) ККУ, ч.3 ст.15 289 (замах на незаконне заволодіння транспортним засобом) ККУ, ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) ККУ та ч.3 ст. 185 (крадіжка, поєднана з проникненням у житло, інше приміщення чи сховище) ККУ.

Підозрюваному загрожує покарання до 10 років ув’язнення.