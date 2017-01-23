В Винницкой области задержали мужчину, который выстрелил в хозяина машины

Так, вечером 18 января в Козятинское отделение полиции поступило сообщение от местного жителя, что во дворе многоэтажки на улице Героев Майдана слышны выстрелы.

На месте происшествия было установлено, что в 58-летнего местного жителя стрелял неизвестный мужчина. Когда пострадавший вместе с знакомым вышли к своей машине "ВАЗ 2101", то увидели в салоне за рулем незнакомца. Когда мужчины пытались вытащить злоумышленника из машины, он выстрелил в одного из них из пистолета и скрылся. Каретой скорой помощи пострадавший с огнестрельным ранением грудной клетки был доставлен в больницу и прооперирован. Сейчас угрозы его жизни нет.

В процессуальном порядке правоохранители задержали подозреваемого в совершении преступлений по ч.2 ст.15 ч. 1 ст.115 (покушение на убийство) УК, ч.3 ст.15 289 (покушение на незаконное завладение транспортным средством) УК, ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) УК и ч.3 ст. 185 (кража, соединенная с проникновением в жилье, другое помещение или хранилище) УК.

Подозреваемому грозит наказание до 10 лет заключения.