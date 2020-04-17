На Вінниччині зафіксували вже 296 випадків інфікування коронавірусом
Київ • УНН
КИЇВ. 17 квітня. УНН. Станом на 11 годину 17 квітня, на Вінниччині зареєстровано 296 інфікованих короновірусом осіб, зокрема 19 дітей. Про це повідомляє Вінницький обласний лабораторний центр МОЗ України, передає УНН.
Так, інфіковані діти виявлені у Вінниці (10 осіб), у Гайсинському районі (4 особи), а також по одній особі у Вінницькому, Літинському, Томашпільському, Тростянецькому та Чернівецькому районах.
Також повідомляється, що одужало 20 осіб, що підтверджено двома негативними результатами лабораторних досліджень.
"Лабораторно підтверджені випадки зареєстровані на 24 адміністративних територіях: місто Вінниця - 126, Калинівський район - 57, Вінницький, Тростянецький райони – по 15, Погребищенький район – 12, Гайсинський район - 11, Козятинський район – 9, Барський район - 6, Жмеринський, Немирівський, Хмільницький, Ямпільський райони - по 5, Літинський район – 4, Липовецький, Муровано-Куриловецький, Томашпільськи райони – по 3, Іллінецький, Крижопільський, Могилів-Подільський, Тульчинський райони – по 2, місто Ладижин, Оратівський, Тиврівський, Чернівецький райони - по одному випадку", - йдеться у повідомелнні.
Зазначається, що на даний час у лабораторному центрі є у наявності 21 набір реагентів для проведення досліджень методом полімеразної ланцюгової реакції.
Раніше УНН повідомляв, що на Вінниччині зареєстровані масові спалахи коронавірусу серед медиків. Кожен третій інфікований там — медик. Масовий спалах пов’язують з некомпетентністю профільних керівників облдержадміністрації, ті, своєю чергою, звинувачують у всьому медиків.
Народні депутати з Вінниччини вимагають звільнити очільницю Департаменту охорони здоров’я Вінницької ОДА Людмилу Грабович.