На Вінниччині введено обмеження руху вантажного транспорту

Станом на 11:00 8 січня року мають місце значні перешкоди для дорожнього руху у вигляді снігових переметів на проїзній частині автомобільної дороги М-21 “Житомир — Могилів-Подільський” км 131-239. (ділянка дороги від м.Вінниця до м.Могилів-Подільський).

Нагадаємо, в Одеській області зняли обмеження для руху транспорту, окрім вантажного, великовагового та великогабаритного, на ділянці дороги від Одеси до Білгород-Дністровського.