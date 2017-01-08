На Вінниччині введено обмеження руху вантажного транспорту
Київ • УНН
ВІННИЦЯ-КИЇВ. 8 січня. УНН. На Вінниччині обмежено рух вантажних автомобілів. Про відкриття руху буде повідомлено додатково, передає УНН-Центр з посиланням на САД регіону.
Станом на 11:00 8 січня року мають місце значні перешкоди для дорожнього руху у вигляді снігових переметів на проїзній частині автомобільної дороги М-21 “Житомир — Могилів-Подільський” км 131-239. (ділянка дороги від м.Вінниця до м.Могилів-Подільський).
Нагадаємо, в Одеській області зняли обмеження для руху транспорту, окрім вантажного, великовагового та великогабаритного, на ділянці дороги від Одеси до Білгород-Дністровського.