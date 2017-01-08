В Винницкой области введено ограничение движения грузового транспорта
Киев • УНН
ВИННИЦА-КИЕВ. 8 января. УНН. В Винницкой области ограничено движение грузовых автомобилей. Об открытии движения будет сообщено дополнительно, передает УНН-Центр со ссылкой на САД региона.
По состоянию на 11:00 8 января года имеют место значительные препятствия для дорожного движения в виде снежных заносов на проезжей части автомобильной дороги М-21 "Житомир - Могилев-Подольский" км 131-239. (Участок дороги от г.Винница до г.Могилев-Подольский).
Напомним, в Одесской области сняли ограничения для движения транспорта , кроме грузового, большегрузного и крупногабаритного, на участке дороги от Одессы до Белгород-Днестровский.