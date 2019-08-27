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На Вінниччині солдата зі спільником засудили за пограбування пенсіонерів

На Вінниччині солдата зі спільником засудили за пограбування пенсіонерів

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 серпня. УНН. У Вінницькій області до чотирьох із половиною років засуджено військовослужбовця та цивільну особу за пограбування людей похилого віку. Про це УНН повідомили у пресслужбі військової прокуратури Центрального регіону України.

"За публічного обвинувачення військової прокуратури Вінницького гарнізону Центрального регіону України засуджена група осіб, які здійснили грабіж осіб похилого віку", - йдеться в повідомленні.

За даними слідства, 22 березня 2019 року солдат-контрактник, перебуваючи за межами військової частини, діючи за попередньою змовою із цивільною особою, незаконно проникли в будинок пенсіонерів. Зловмисники застосували до господарів фізичне насильство та викрали майно.

23 серпня 2019 року Гайсинський районний суд Вінницької області ухвалив вирок, яким обвинувачених визнано винними та призначено міру покарання у виді позбавлення волі строком на 4 роки 6 місяців кожному. Майно потерпілим повернуто в повному обсязі.

Військовослужбовець на час скоєння злочину кілька місяців перебував у "самоволці". Справа щодо обвинувачення солдата в скоєнні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 407 Кримінального кодексу України (самовільне залишення військової частини або місця служби, а також нез’явлення вчасно на службу без поважних причин, вчинені в умовах воєнного стану) наразі перебуває в суді.

Нагадаємо, у Миколаєві затримали військовослужбовця, причетного до серії розбійних нападів на жінок.

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