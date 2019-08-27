В Винницкой области солдата с сообщником осудили за ограбление пенсионеров
Киев • УНН
КИЕВ. 27 августа. УНН. В Винницкой области до четырех с половиной лет осужден военнослужащий и гражданское лицо за ограбление людей пожилого возрвста. Об этом УНН сообщили в пресс-службе военной прокуратуры Центрального региона Украины.
"Под публичным обвинением военной прокуратуры Винницкого гарнизона Центрального региона Украины осуждена группа лиц, совершивших грабеж пожилых людей", - говорится в сообщении.
По данным следствия, 22 марта 2019 года солдат-контрактник, находясь за пределами воинской части, действуя по предварительному сговору с гражданским лицом, незаконно проникли в дом пенсионеров. Злоумышленники применили к хозяевам физическое насилие и похитили имущество.
23 августа 2019 года Гайсинский районный суд Винницкой области вынес приговор, которым обвиняемые признаны виновными и назначено меру наказания в виде лишения свободы сроком на 4 года 6 месяцев каждому. Имущество пострадавшим возвращено в полном объеме.
Военнослужащий на время совершения преступления несколько месяцев находился в "самоволке". Дело по обвинению солдата в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 407 Уголовного кодекса Украины (самовольное оставление воинской части или места службы, а также неявка в срок на службу без уважительных причин, совершенные в условиях военного положения) сейчас находится в суде.
Напомним, в Николаеве задержали военнослужащего, причастного к серии разбойных нападений на женщин.