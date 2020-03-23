На Вінниччині посилили карантинні заходи

Він уточнив, що сьогодні Вінниччина є вільною від хвороби. Сімнадцять підозр на коронавірус — знято, однак за останню добу з’явилися дві нові.

“Пацієнти перебувають на стаціонарному лікуванні в боксованій палаті під постійним медичним спостереженням”, — додав Скальський.

Аби убезпечити людей від хвороби, влада області посилила заходи карантину. Йдеться, зокрема, про новий тимчасовий режим роботи продуктових ринків. Так, від сьогодні продуктові ринки, що діють на території області будуть працювати з 10 до 14 в робочі дні та з 10 до 17 у вихідні дні, інформує голова ОДА.

Скальський нагадав, що на в’їздах та виїздах з населених пунктів області встановлені контрольно-пропускні пункти.

“Там працюють працівники поліції, нацгвардії, ДСНС, фахівці медичних установ, які мають право проводити санітарні огляди речей, багажу, транспортних засобів”, — розповів голова ОДА.

За необхідності — заходи безпеки буде посилено, каже Скальський.

“На жаль, досі не усі люди розуміють серйозність ситуації та свою відповідальність. Для мене питання номер один — це здоров’я і безпека людей.

Я наголошую на тому, що готовий запроваджувати в подальшому більш суворі заходи, які дозволять і надалі ефективно контролювати розповсюдження коронавірусної інфекції на території області”, — уточнив він.

Нагадаємо, Вінницька область отримала фінансову допомогу в розмірі 15 млн грн від Юрія Косюка, власника компанії МХП — виробника курятини “Наша Ряба”.

“МХП закуповує 19 апаратів штучної вентиляції легенів у комплекті з монітором пацієнта і кисневим концентратором для всіх лікарень Вінницької області, де є інфекційні відділення.

Окрім того, для Ладижинської міської лікарні, Тульчинської та Тростянецької районних лікарень будуть здійснені закупівлі засобів індивідуального захисту, оскільки на цих територіях проживає понад 65% співробітників МХП — вінничан.

Також МХП буде надавати допомогу в пошуку та придбанні всіх необхідних засобів індивідуального захисту і медичного обладнання, шляхом залучення власних фахівців департаменту матеріально-технічного забезпечення”, — повідомили у Косюка.